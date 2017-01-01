حماس ترد على تصريحات الرئيس عباس حول جاهزية القيادة لتنفيذ اتفاق المصالحة 2017

غزة / سما /

قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس يحيى موسى، إن اتفاق 2017 للمصالحة لم يعد قائماً وانتهى.

ووفقا لما اوردته صحيفة القدس المحلية، اشار موسى، الى أن أكثر من تغيير وزاري حصل بعد اتفاق 2017 وبالتالي تأثر ولم يعد قائماً، وأن من يريد المصالحة الفلسطينية يتوجب عليه العودة لإتفاق القاهرة عام 2011 للبدء بتنفيذه.

وجاءت تصريحات موسى هذه في معرض رده على تصريحات للرئيس الفلسطيني محمود عباس بأن القيادة الفلسطينية جاهزة لتنفيذ المصالحة الفلسطينية، وفقا لبنود اتفاق 2017 الذي وقع في القاهرة برعاية مصرية.

وتصر حركة فتح على تطبيق اتفاق 2017 الذي يقضي بتسليم حماس قطاع غزة فوراً، بما يشمل الأمن والمعابر والجباية والقضاء وسلطة الأراضي، لكن حماس تريد تطبيق اتفاق 2011 الذي يقضي بتشكيل حكومة وحدة مهمتها إجراء انتخابات بعد عدة أشهر، كما ويعطيها الحق في التدخل في إعادة تشكيل عقيدة الأجهزة الأمنية، ويشمل منظمة التحرير.