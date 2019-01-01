عائلة جولدين: نتنياهو استخدمنا لأغراض وأهداف سياسية والحكومة ضعيفة جدا أمام حماس!

القدس المحتلة / سما /

قال "تسور جولدين" شقيق الجندي هدار غولدن الأسير لدى حركة حماس بغزة، اليوم الاربعاء، إن الحكومة الإسرائيلية ضعيفة جدا أمام حماس.

ووفقا لما اوردته وسائل اعلام عبرية، أضاف: أنه يجب أن ينتهي عصر السلام في مقابل "الإرهاب"، من الآن فصاعدا يجب أن يكون السلام فقط مقابل السلام، والخطوات الإنسانية فقط مقابل المساعدات الإنسانية.

وتابع: 5 سنوات ليس لدى الحكومة الإسرائيلية الشجاعة للقيام بذلك، يجب وقف جميع التسهيلات والمدفوعات وإعادة التأهيل ومشاريع التطوير لغزة، وجعل أي حل اقتصادي وإنساني مشروطًا بعودة الجنود والمستوطنين.

فيما هاجمت والدة الاسيرة هدار جولدن رئيس حكومة الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، قائلة: رئيس الوزراء قام باستخدامنا لأغراض وأهداف سياسية.