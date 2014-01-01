والدة شاؤول :"لو كشفت عن الدلائل التي لدي سيعرف الجميع أن أورون ابني حي"

القدس المحتلة / سما /

قالت زهافا شاؤول والدة الجندي الأسير لدى القسام شاؤول أرون لإذاعة جيش الاحتلال بعد ساعات من خطاب القسام إنه من يوم "اختطاف أورون لا تفعل الحكومة الإسرائيلية شيئًا، وتواصل تضليلنا".

ونبهت إلى أنها لو كشفت عن الدلائل التي لديها "سيعرف الجميع أن أورون ابني حي"، وذلك من خلال لرواية الجيش الذي ادعى أنه قتل داخل ناقلة الجند التي وقعت في كمين للقسام شرق حي التفاح بغزة خلال حرب 2014.

ورأى بعض المعلقين الإسرائيليين على مواقع التواصل أنهم يثقون بتصريحات "أبو عبيدة" أكثر من ثقتهم بتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بهذا الخصوص

كما انتقدت والدة الجندي الأسير لدى حماس في قطاع غزة لئيا غولدين منسق ملف الأسرى والمفقودين الإسرائيليين يارون بلوم على تصريحاته أمس.

وقالت غولدين وفق القناة العبرية السابعة اليوم الأربعاء، إن بلوم يحصل على راتب شهري قدره 50 ألف شيكل ليكون المتحدث الجديد باسم نتنياهو وهدفه هو الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين وليس لديه أية سلطة هو فقط ينسق ويساعد على عقد الاجتماعات ويعرف كيف يحد الكثير من الضوضاء.

وأشارت إلى أن هناك طريق طويل لقطعه من أجل عودة ابنها، مشيرة إلى أن بلوم يقول إنه لن تكون هناك صفقة مثل صفقة شاليط لكن نتنياهو لم يجد بعد طريقة أخرى لاستعادة هدار.