حماس تعتزم الانضمام الى تحالف دفاعي مع ايران وسوريا تشترط

وكالات

كشفت تقارير لبنانية بقرب انضمام حركة حماس إلى تحالف دفاعي مشترك مع بقية أطراف محور المقاومة في المنطقة.

وتقول مصادر مطلعة لجريدة الاخبار اللبنانية إن زيارة وفد رفيع من الحركة إلى طهران أول من أمس، ولقاءه المرشد الإيراني علي خامنئي، لأول مرة منذ مغادرة حماس دمشق عام 2012، جاء تلبية لدعوة إيرانية لرئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية، الذي حاول الخروج من قطاع غزة أكثر من مرة، لكن الرفض المصري أعاقه، فتقرر إتمام الزيارة بأعضاء المكتب في الخارج، وعلى رأسهم نائب هنية، صالح العاروري، فيما تمكنت شخصيات قيادية من غزة (مقرّبة من هنية)، أبرزها إسماعيل رضوان، من الحضور.

وكشفت المصادر أن حماس أبدت رغبتها في تعزيز علاقاتها مع جميع أطراف محور المقاومة، وصولاً إلى الاتفاق على تحالف دفاعي مشترك تتمكن فيه هذه الأطراف من مواجهة الاعتداءات بتنسيق جماعي.

وسلّم العاروري الجانب الإيراني رسالة رسمية من هنية يشكر فيها الجمهورية الإسلامية على جهودها في دعم القضية الفلسطينية ، مبدياً رغبة الحركة في تعزيز العلاقات مع إيران، وطلبها تقديم المزيد من الدعم لمواجهة الحصار الإسرائيلي الخانق الذي يواصل الفلسطينيون الصمود أمامه ، مؤكداً أيضاً تضامن حماس مع إيران في مواجهة السياسات الأميركية والإسرائيلية.

وفي ذات السياق قالت الصحيفة انه على رغم إجراء لقاءات بين أطراف من حماس ومسؤولين في الدولة السورية بصورة غير رسمية لبحث إعادة العلاقات، فإن الملف ما زال معقداً... إذ تتهرّب حماس من الرد على المطلب السوري باعتذار الحركة عن خروجها في مؤتمر صحافي.