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هكذا تحوّل بعض جنود الاحتلال إلى جواسيس ومخبرين

الأربعاء 24 يوليو 2019 08:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هكذا تحوّل بعض جنود الاحتلال إلى جواسيس ومخبرين


ترجمة الحدث

أفاد تقرير لهيئة البث الإسرائيلية أن ضباط الاستخبارات في الشرطة العسكرية الإسرائيلية، يقومون بتجنيد جنود يعملون في الوحدات المختلفة في جيش الاحتلال الإسرائيلي، تحت تأثير الضغط والتهديد بفتح قضايا جنائية ضدهم.

وقال عدد من جنود الاحتلال إنهم كانوا خائفين من رفض طلبات ضباط الاستخبارات بسبب التهديدات التي مورست عليهم، وهو ما دفعهم للعمل كمخبرين ونقل معلومات من داخل وحداتهم.

وفقا لأحد الجنود، قام الضباط بمضايقتهم من خلال الاتصال على هواتفهم الخليوية بشكل يومي، والطلب منهم نقل معلومات دقيقة حول ما يجري حولهم، وهو ما ولد شعورا لديهم بأنهم مخبرون وجواسيس.

وقال أحد الجنود "بعد استجوابي لمدة ساعة ونصف لدى استخبارات الشرطة العسكرية، دخل شخص وأخذني إلى غرفة أخرى، أخبرني أن لديه ملف ضدي، وأنني إذا أردت إغلاق القضية، يجب أن أكون جاسوسا له".

وأضاف الجندي: كنت خائفًا، واعتقدت أنه يستطيع أن يرسلني للسجن لسبع سنوات، ولم أبلغ أحدا بشيء، وفي الحقيقة فكرت بالانتحار.

وأشارت هيئة البث أن اثنين من ضباط الاستخبارات يواجهون تهما عدة في المحكمة العسكرية بسبب ممارستهم الضغوط على أحد الجنود لتجنيده، الأمر الذي دفع به للانتحار.

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