كيف تعاملت وسائل الإعلام العبرية مع خطاب القسام حول الجنود الأسرى ؟

القدس المحتلة / سما /

رغم الرقابة العسكرية التي تفرضها "إسرائيل" على قضايا تعتبرها أمنية وتمس "الدولة" وتمنع تناولها أو نشرها، إلا أن وسائل الإعلام العبرية تعاملت مع خطاب الناطق باسم جناح حماس المسلح كتائب القسام.

موقع صحيفة يديعوت أحرونوت نقل عن أبو عبيدة قوله "إن هناك فرصةً حقيقية لإنجاز وحل قضية الأسرى والمفقودين، وأنه إذا كانت قيادة العدو جادةً في فتح وتحريك هذا الملف ودفع الثمن الطبيعي عبر المسار الواضح الذي أفضى سابقاً إلى حلّ قضايا مشابهة".

أما موقع والا العبري فتناول تحذير القسام بأن ملف الأسرى قد يكون عرضة للنسيان والإغلاق نهائياً لعواملَ تعلمها قيادة العدو جيداً".

وحسب بيان القسام نقله "موقع والا":" نقول لكل المعنيين، لكم في قضية "رون أراد" عبرةٌ، إذ إننا لا نضمن أن يبقى هذا الملف على طاولة البحث مجدداً في حال أضاعت قيادة الاحتلال هذه الفرص."- قال أبو عبيدة.

أما غالبية وسائل الإعلام الأخرى فقد تناولت خطاب القسام مجرد عرض للتفاصيل، دون تعقيب من المستوى السياسي أو العسكري، أو المحللين الإسرائيليين عما جاء فيه من رسائل.