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نتنياهو: نستعد لمعركة عسكرية واسعة ضد قطاع غزة ويؤكد التزامه بإعادة الجنود الأسرى

الثلاثاء 23 يوليو 2019 06:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو: نستعد لمعركة عسكرية واسعة ضد قطاع غزة ويؤكد التزامه بإعادة الجنود الأسرى


القدس المحتلة / سما /

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو: "إننا نعمل على تحقيق الهدوء، لكننا نستعد للذهاب إلى معركة، وهي عملية عسكرية واسعة، سنوجه فيها ضربة عسكرية غير مسبوقة لحركتي حماس والجهاد الإسلامي في قطاع غزة".

وأضاف نتنياهو، خلال الحفل التذكاري لقتلى الحرب الأخيرة على غزة عام 2014، "لا يمكنني التوضيح أكثر من ذلك، لكن الشركاء في هذه الاستعدادات الذين يجلسون هنا، يعرفون جيداً أن هذا ليس مجرد كلام فارغ".

وتابع بالقول: "نحن ملتزمون بإعادة أورون شاؤول وهدار غولدين وأبرها منغستو، وقد أثبتنا أننا نلتزم بما نقول عندما أعدنا زكريا باوميل، لذا أنا ملتزم بواجبي لتحريرهم التام من الأسر".

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