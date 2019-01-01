ليبرمان لـ"نتنياهو": تطالب أوروبا إظهار القوة تجاه إيران ونحن ضعفنا أمام غزة ... انت تحلم!

القدس المحتلة / سما /

تساءل وزير الجيش الإسرائيلي السابق "أفيغدور ليبرمان" يوم الأحد، كيف يمكننا مطالبة دول أوروبا إظهار القوة تجاه إيران عندما نظهر نحن ضعفنا نحو غزة؟

وقال ليبرمان في منشور له عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يلوم القوى الأوروبية بأنها ضعيفة في مواجهة التهديد الإيراني، يذكرنا بذات النمط عشية اتفاق ميونيخ، يتصرف بنفس الطريقة بالضبط فيما يتعلق بحماس ".

وأضاف، أنّ الجمعة الماضي كان هناك أعمال شغب عنيفة قرب السياج الفاصل شرق غزة، والتي لم تذكر لسبب ما في وسائل الإعلام الإسرائيلية.

وأوضح، اليوم ورغم ذلك يدخل مساعد المبعوث القطري إلى قطاع غزة لتوزيع ملايين الدولارات نقدًا على نشطاء "إرهابيين" تحت اسم "الأسر المحتاجة".

وتساءل ليبرمان "كيف يمكننا أن نأتي ونطالب من دول أوروبا الغربية بإظهار القوة ضد إيران عندما نظهر ضعفًا تجاه غزة؟، إنك تحلم حقًا".