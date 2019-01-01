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صورك الخاصة ومقاطع الفيديو في خطر على تطبيقي "واتساب" وتيلغرام"

الأحد 21 يوليو 2019 03:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
صورك الخاصة ومقاطع الفيديو في خطر على تطبيقي "واتساب" وتيلغرام"


سما / وكالات/

كشفت تقارير صحفية عن وجود ثغرة أمنية خطيرة في تطبيقي التراسل الفوري المشفر "واتسآب" و"تليغرام"، والتي تجعل كافة مقاطع الفيديو الصور الخاصة بالمستخدم "مباحة ومتاحة وسهلة".

وأوضح موقع "ذا فيرج" التقني المتخصص أن شركة الأمن السيبراني "سيمانتك" كشفت عن وجود "نقطة ضعف" خطيرة في تطبيقي "واتسآب" و"تليغرام"، التي تمكن الهاكرز من الحصول على كافة ملفات الوسائط الخاصة بالمستخدم، بالأخص على إصدار التطبيقين على نظام تشغيل "أندرويد".

كما أشارت إلى أن تلك الثغرة الخطيرة في "واتسآب" و"تليغرام" تسمح للهاكرز أيضا بالوصول إلى كافة المعلومات والبيانات الخاصة بالمستخدم، سواء البيانات الشخصية أو البنكية.

ورغم أن تطبيقي "واتسآب" و"تليغرام" يوفران تقنية التشفير "من النهاية إلى النهاية" في رسائلهما، إلا أن الهاكرز يستغلون نقاط ضعف في أكواد التطبيقين عبر نظام "أندرويد".

وتمكن تلك الثغرة مستخدمي "واتسآب" و"تليغرام" من إمكانية التلاعب في ملفات الوسائط الخاصة بأي مستخدم سواء "صور" أو "مقاطع فيديو" أو "مقاطع صوتية" قبل إرسالها إلى مستخدم آخر، أو بعد استقبالها.

ويشير التقرير إلى أن تلك الثغرة تظهر عندما يشغل المستخدم تقنية "حفظ الوسائط في معرض الصور".

الحل

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن الحل حاليا، في ضرورة إلغاء تفعيل حفظ الوسائط عبر "واتسآب" و"تليغرام" في "معرض الصور".

ويمكن إلغاء تلك الميزة عن طريق الدخول إلى "إعدادات" تطبيقي "واتسآب" و"تليغرام"، ثم الدخول إلى إعدادات الخصوصية، وإلغاء تفعيل حفظ الوسائط في معرض الصور.

تحميل الإصدار الجديد من "أندرويد كيو" الذي يتضمن ميزات أمان متقدمة، لا تسمح للهاكرز بالولوج إلى تلك الثغرة عبر "واتسآب" و"تليغرام".

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