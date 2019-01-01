  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال: احراق قاعدة عسكرية في الخليل وخسارة معدات متطورة وملايين الشواكل

الأحد 21 يوليو 2019 07:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال: احراق قاعدة عسكرية في الخليل وخسارة معدات متطورة وملايين الشواكل


القدس المحتلة/سما/


كشف تقرير للقناة 13 العبرية عن وجود شبهات بإحراق متعمد بدوافع "قومية" لحريق اندلع في قاعدة عسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في الخليل بالضفة الغربية، تسبب بخسائر بملايين الشواكل.

وحسب القناة 13 العبرية فإن جيش الاحتلال لم يعلن عن هذا الحريق من قبل، وإنه ووفقاً للتحقيقات فقد انتشرت النيران داخل القاعدة العسكرية بعد اشتعال للنار في أعشاب قرب القاعدة التي سرعان ما وصلتها والتهمت معدات عسكرية متطورة وحساسة جداً روبوتات، وعلى جهاز لاسلكي مركزي (هوائي) وعدد من المباني.
و قالت أيضا إن جيش الاحتلال لم يعلق على التحقيقات التي تجري حتى الآن في الحادثة التي وقعت قبل أسبوع.-"عكا للشؤون الاسرائيلية"
 

الأكثر قراءة اليوم

مرفق رابط الفحص.. صرف الـ 100$ اليوم الاحد عبر البريد

جريمة بشعة تهز مصر.. شاب يغتصب والدته والمجني عليها تكشف تفاصيل الواقعة

أخبرت ترامب أن تنظيم "داعش" قتل أمها واخوتها فسألها: "وأين هم الآن؟"

تفاصيل بناء مشفى لغزة بالقرب من ايرز على 40 دونماً بموافقة نتنياهو

حزب الله يعد العدة لشن حرب على إسرائيل "ولن تكون مثل سابقاتها"

هنية: "حماس" لا تعارض إقامة دولة على حدود العام 1967 ولم نتدخل في الشأن السوري

تعرف على أكثر المدن أمانا أو خطورة بالعالم في 2019

الأخبار الرئيسية

كابوس صواريخ غزة :ارتفاعٌ حادٌّ بنسبة المُصابين الاسرائيليين بالصدمات النفسيّة والمصانع بطريقها للإغلاق في الجنوب

الرئيس

الرئيس: لن نقبل بورشة المنامة وجاهزون لتنفيذ بنود اتفاق المصالحة فوراً دون تأخير

ملادينوف يتهم السلطة الفلسطينية بخنق السكان بقطاع غزة ويتحدث عن الاوضاع الامنية!

عملية خانيونس

تفاصيل تنشر لأول مرة.. تغييرات جذرية في اللواء السري بعد فشل عملية خان يونس

هنية: "حماس" لا تعارض إقامة دولة على حدود العام 1967 ولم نتدخل في الشأن السوري