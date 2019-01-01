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هناك الكثير من الغضب

ملادينوف يتهم السلطة الفلسطينية بخنق السكان بقطاع غزة ويتحدث عن الاوضاع الامنية!

السبت 20 يوليو 2019 05:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
ملادينوف يتهم السلطة الفلسطينية بخنق السكان بقطاع غزة ويتحدث عن الاوضاع الامنية!


سما / وكالات/

اتهم نيكولاي ملادينوف منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، السلطة الفلسطينية بخنق السكان في قطاع غزة من خلال استراتيجيتها المتمثلة في الخنق المالي على حركة حماس.

وقال ملادينوف خلال حديثه لصحيفة "ليبيراسيون" الفرنسية: "في الواقع، السلطة لم تضغط على حماس، بل على السكان".

وفي ما يتعلق بالوضع في غزة، أشار إلى أنه يتم بذل "جهود يومية حثيثة" من أجل تجنب مواجهة عسكرية جديدة بين حماس و"إسرائيل".

وأضاف: "إذا نظرت إلى الوضع الإنساني والسياسي والأمني المتدهور في غزة، فلابد وأن يكون هناك شكل من أشكال المواجهة العسكرية"، لافتا إلى أنه "في مايو (الماضي)، كانت هناك عطلة نهاية أسبوع صعبة، بدا فيها المواجهة العسكرية أمرًا لا مفر منه".

وحول الحالة الأمنية بين "إسرائيل" وفلسطين، قال ملادينوف أن "السياح الذين يصلون إلى تل أبيب أو رام الله ليس لديهم أي فكرة عن كم هو الامر معقد للحفاظ على الوضع كما هو"، مبينا أن "هناك الكثير من الغضب، وقليل جدا من الأفق".

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