المبعوث الأمريكي يكشف تفاصيل" مثيرة" عن صفقة القرن وقضية اللاجئين

القدس المحتلة / سما /

قال مساعد الرئيس الأمريكي، والمبعوث الخاص للمفاوضات الدولية، جيسون غرينبلات إن "صفقة القرن" ستكون "واقعية"، مؤكداً أنها لا تستخدم مصطلح "حل الدولتين" أو "المستوطنات".

وكشف غرينبلات عن بعض الملامح حول الشق السياسي لخطة السلام الأمريكية، وأكد أن "صفقة القرن" لا تتعامل مع مصطلح "حل الدولتين"، وتركز على قضايا مسكوت عنها مثل الحل لوضع غزة والتعامل مع فصائل مثل حركة "حماس" و"الجهاد الإسلامي".

وأوضح غرينبلات " نحن لا نستخدم هذه العبارة’ حل الدولتين’، واستخدام هذه العبارة يؤدي إلى لا شيء. لا يمكن حل صراع معقد مثل هذا الصراع بشعار مكوّن من كلمتين".

وقال في هذه الصدد "نحن لا نقدم أي ضمانات بخلاف الجهود المخلصة لحل الموانع ولا نستطيع دفع الأطراف للعودة إلى طاولة المفاوضات، وما ينبغي أن يجعلهم يعودون إلى الطاولة’ الفلسطينيون’ هو عندما يرون الخطة السياسية التي سيتم ربطها بالخطة الاقتصادية". وأضاف: " لا يوجد أي قيمة للخطة الاقتصادية التي أعلن عنها خلال ورشة البحرين الشهر المنصرم"، مشددا على أن "الجزء الاقتصادي من خطة السلام لن يتحرك إلى الأمام دون اتفاق سياسي".

ولدى سؤاله عن مصير نحو 400 ألف إسرائيلي يعيشون في مستوطنات بالضفة الغربية قال المسؤول الأمريكي " أفضل’ استخدام’ لفظ الأحياء أو المدن لأنها كذلك ولأن كلمة مستوطنات هي مصطلح تحقير يتم استخدامه بشكل متحيّز لوضع إصبع على جانب واحد من الصراع".

واستبعد المبعوث الخاص للمفاوضات الدولية أن تقدم واشنطن أي ضمانات للفلسطينيين في الشق السياسي من خطة السلام، بعد مقاطعة السلطة الفلسطينية ورشة البحرين الاقتصادية أواخر يونيو/حزيران 2019.