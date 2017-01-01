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والدة الأسير شاؤول تنفجر بوجه نتنياهو وتصرخ عليه : "عليك أن تخجل على نفسك"

الأربعاء 17 يوليو 2019 10:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
والدة الأسير شاؤول تنفجر بوجه نتنياهو وتصرخ عليه : "عليك أن تخجل على نفسك"


القدس المحتلة / سما /

صرح سمحا جولدين، والد الضابط الأسير لدة حماس بغزة، هدار جولدين، أن الحكومة الإسرائيلية، برئاسة بنيمن نتنياهو، "لا تمارس الضغط على حركة حماس، من أجل اعادة جنودها".

وبحسب قناة "كان" العبرية، التي أوردت الخبر صباح اليوم، قال جولدين: "إن نتنياهو عرض علينا بالأمس التوجه الى الأمم المتحدة، ولقد فعلنا ذلك بالعام 2017، وبدون نتائج".

وبحسب القناة العبرية، كشف جولدين، أن والدة الجندي الأسير أرون شاؤول، انفجرت بوجه نتنياهو، وصرخت عليه، خلال اللقاء الذي جمعهم بالأمس، وقالت له: "عليك أن تخجل على نفسك". 

وأضاف جولدين: "أن حكومة نتنياهو لا تمارس الضغط على حركة حماس لاستعادة الجنود الأسرى، وأن هدف المقابلة مع نتنياهو كان لإسكات العائلات، مع اقتراب إحياء ذكرى الحرب". 

وتابع جولدين: "عندما تم استعدائنا للمقابلة، كنا نتأمل بسماع أخبار جديدة، وتفاجئنا بطلب رئيس الوزراء نتنياهو منا التوجه الى الأمم المتحدة الأسبوع المقبل".

وأشارت القناة العبرية، الى أن عائلات المفقودين والجنود الأسرى، خرجت غاضبة من اجتماعها بنتنياهو، بسبب عدم وجود أي تقدم بملف أبنائهم.

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