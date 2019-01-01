الكشف عن هوية المهندس الإيراني المسؤول عن مشروع صواريخ حزب الله الدقيقة

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كشف تلفزيون اسرائيلي عن هوية مهندس الحرس الثوري الإيراني المسؤول عن مشروع صواريخ حوب الله الدقيقة في لبنان.

وبحسب تلفزيون " i24news" الاسرائيلي فان ماجد نابد (54 عاما) وهو عضو في سلاح الجو التابع لحرس الثوري الإيراني، المهندس المسؤول عن مشروع الصواريخ الدقيقة لحزب الله في لبنان.

ويشار الى ان رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان عرض مواقع ثلاثة مصانع تصنيع صواريخ في لبنان، وفي اعقاب خطابه تفاخر نصر الله الجمعة الماضية حول الصواريخ التي يمتلكها حزب الله، وكشف i24news صباح اليوم هوية الشخص المسؤول عن منظومة تصنيع الصواريخ.

و يعمل نابد مؤخرا على خط طهران-بيروت، وهو مسؤول عن الثلاثة مواقع في بيروت، وفي جنوب لبنان وفي البقاع، وأيضا يقوم بزيارة اليمن والتي أصبحت مختبرا للصواريخ الدقيقة لحزب الله وإيران.