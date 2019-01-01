مصادر : وفد قطري يزور غزة الأسبوع المقبل

غزة / سما /

كشفت مصادر فلسطينية مطلعة، مساء اليوم الثلاثاء، أن وفدا قطريًا سيصل إلى قطاع غزة بداية الأسبوع المقبل لبحث العديد من القضايا.

وبحسب المصادر التي تحدثت لـ القدس، فإن الوفد سيصل مساء السبت عبر حاجز بيت حانون "إيرز"، أو ظهر يوم الأحد المقبل مشيرةً إلى أنه لم تعرف حتى اللحظة تركيبة الوفد.

ويرجح أن يكون على رأس الوفد خالد الحردان نائب رئيس لجنة الإعمار القطرية، وبرفقته وفدًا فنيًا لمتابعة ملف خط الكهرباء 161.

ولا يعرف فيما إذا كان الوفد سيبحث قضية إدخال أموال المنحة، أم أنه سيتم تأخيرها حتى نهاية الأسبوع المقبل.

وسيجري الوفد قبل وصوله لغزة، لقاءات مع مسؤولين إسرائيليين بشأن الملفات ذاتها، حيث يتوقع وصوله يوم الخميس أو الجمعة إلى تل أبيب.

وكان هاني الثوابتة القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين قال منذ أيام، أن وفدًا قطريًا سيصل للقطاع في الثامن عشر من الشهر الجاري لبحث تنفيذ خط الكهرباء 161، وذلك ضمن تفاهمات تثبيت الهدوء التي ستشهد الأيام المقبلة مزيدًا من التطورات في ملفاتها فيما يتعلق بالكهرباء والمياه وبناء المستشفى شمال القطاع، والمنطقة الصناعية، والمواد المحظورة، وعمل الصيادين.