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اشتيه: "إسرائيل تخوض حرباً مالية معنا.. وهذا شرطنا للذهاب الى غزة غدا"

الثلاثاء 16 يوليو 2019 09:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتيه: "إسرائيل تخوض حرباً مالية معنا.. وهذا شرطنا للذهاب الى غزة غدا"


رام الله / سما /

قال رئيس الوزراء محمد اشتية إن "إسرائيل" تخوض حربا مالية ضد السلطة الفلسطينية من خلال اقتطاع ما يتم دفعه لأسر الشهداء والأسرى من الأموال التي تجبيها بسبب سيطرتها على الحدود، مؤكداً "لكن ذلك لن يحيدنا عن التزامنا ووفائنا لهم".

وأشار رئيس الوزراء في تصريحات صحفية مساء اليوم الثلاثاء، إلى أن "الولايات المتحدة تتبع منهجية ابتزاز لدفع الفلسطيني لقبول ما لا يلبي الحد الأدنى من حقوقه، وورشة المنامة ما هي إلا رشوة اقتصادية، لكننا لا نبحث عن حياة رفاهية تحت الاحتلال".

وأوضح أن المطالب الفلسطينية بسيطة ومعروفة للجميع، وهي إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967، مع القدس عاصمة لها وحق العودة للاجئين.

وبخصوص ملف المصالحة والذهاب لغزة، قال اشتية: "حريصون على إتمام المصالحة ومستعدون للذهاب غدا إلى غزة إذا وافقت "حماس" على استكمال جهود المصالحة من حيث توقفت العام الماضي، وإذا لم نصل لهذا التوافق مستعدون للذهاب إلى الانتخابات وفق ما أعلنه الرئيس محمود عباس".

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