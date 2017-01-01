تلفزيون اسرائيلي يزعم: الرئيس عباس حمل الوفد المصري رسالة لحماس تتعلق بالمصالحة!

القدس المحتلة / سما /

كشف موقع تلفزيون i24 الاسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عن أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس حمل الوفد الامني المصري رسالة الى حركة حماس بغزة تتعلق بالمصالحة الفلسطينية.

وزعم الموقع العبري، أن الرئيس عباس يطالب، قبل الشروع بأي جولة جديدة من محادثات المصالحة الفلسطينية، بأن توقع حركة حماس على كتاب خطي تلتزم من خلاله بكل ما تم التوصل اليه من بنود في اتفاق المصالحة من عام 2017، وتسليم هذا الكتاب الخطي للجانب المصري بوصفه راعيا للمصالحة.

ووفقا للموقع، طرح الرئيس عباس هذا المطلب اثناء استقباله وفدا للمخابرات المصرية اثناء زيارته الأخيرة الى رام الله برئاسة وكيل الجهاز اللواء أيمن بديع.

وبحسب زعم الموقع العبري، تابع عباس في حديثه للوفد المصري: "قبل البدء في إجراءات تمكين الحكومة بغزة يجب أن تقدم حماس هذا الكتاب وبتوقيع رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية، وليحفظ هذا الكتاب لدي جهاز المخابرات المصرية والأمانة العامة للجامعة العربية".

وتابع الرئيس الفلسطيني: "حماس تتعهد في هذا الكتاب بالالتزام بتنفيذ شامل وكامل ونظيف لكل ما ورد في اتفاق عام 2017 دون أي تلكؤ في تنفيذ الاتفاق على ان تكون مصر ملزمة عندها بالإعلان عن الجهة التي تعطل أو تتهرب من تنفيذ ما جاء بمسودة الاتفاق".

وووفقا لموقع تلفزيون i24 الاسرائيلي، تعهد وفد المخابرات المصرية بنقل رسالة الرئيس عباس خلال الأيام القريبة الى قيادة حركة حماس.