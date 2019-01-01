داعيا فتح لتجاوز صفحات الماضي.. ابو مرزوق: نتوقع عدوان اسرائيلي على غزة ويجب أن نكون مستعدين

غزة / سما/

أكد رئيس مكتب العلاقات الدولية في حركة حماس د. موسى أبو مرزوق، أن موسكو تقف مع الشعب الفلسطيني باستمرار وتتصدى للضغوط الدولية التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية.

وقال أبو مرزوق في لقاء متلفز اليوم الثلاثاء: "من المهم أن يكون هناك توازن قوى في المنطقة لمواجهة استفراد أميركا التي تعبث بقضيتنا"، مشيراً إلى أن أميركا تتخذ اجراءات انحيازية لـ"إسرائيل" بعيداً عن الشرعية الدولية ورغبة الشعوب.

وأعرب أبو مرزوق عن شكره للجهود الروسية التي تخدم المصالحة الفلسطينية، في المنطقة لمواجهة الهيمنة الأميركية عليها.

وشدد أن روسيا تستطيع أن تكون لاعباً قوياً في المنطقة لأنها بحاجة إلى المزيد من المواقف الإيجابية، لافتاً إلى أن الرباعية الدولية ليست إطاراً جامعاً لحل القضية الفلسطينية وهي من فرضت الحصار على غزة.

وفيما يتعلق بالمصالحة الفلسطينية، رحب أبو مرزوق في أي لقاءات فلسطينية فلسطينية في أي مكان، مؤكداً أن حركته ستستجيب لأي دعوة من اجل المصالحة.

ودعا أبو مرزوق حركة فتح إلى تجاوز صفحات الماضي وفتح كل الملفات الفلسطينية ولا سيما الوحدة الوطنية، مبيناً أن موسكو حريصة على المصالحة الفلسطينية ولا سيما أن الاحتلال يتذرع بالانقسام الفلسطيني.

أما عن تصعيد لهجة الاحتلال الإسرائيلي بشن عملية واسعة ضد غزة قال أبو مرزوق: "نحن نتوقع في كل لحظة حصول عدوان اسرائيلي ويجب أن نكون مستعدين لمواجهته وصدّه.

وفي موضوع الجالية الفلسطينية في لبنان التي تتعرض لخطر كبير بعد اصدار قانون وزير العمل ضد "عمالة الأجانب في لبنان"، قال أبو مرزوق: "قرار وزارة العمل اللبنانية بحق اللاجئين الفلسطينيين مدان ومستنكر ومستغرب"، وقد تكون مرتبطة بصفقة القرن لأن هذه الصفقة تستهدف اللاجئ الفلسطيني.

وأضاف: "في ظل قرار وزارة العمل اللبنانية لن يكون أمام الفلسطينيين إلا العودة الى بلادهم، لافتاً إلى أن الضغوط المستمرة على الفلسطينيين أدت إلى تناقص عددهم في لبنان.

وأكد أن قرارات وزارة العمل لا يمكن أن تكون مزاجية ويجب إبداء الدعم للاجئين الفلسطينيين.

وأشار إلى أن اللاجئين الفلسطينيين في لبنان هم مساندون للاقتصاد اللبناني ويساهمون في تقويته.