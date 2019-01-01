  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مصر لم تعد تسمح بالقوافل التضامنية.. الكشف عن خطة جديدة لكسر الحصار البحري عن قطاع غزة

الأحد 14 يوليو 2019 10:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصر لم تعد تسمح بالقوافل التضامنية.. الكشف عن خطة جديدة لكسر الحصار البحري عن قطاع غزة


غزة / سما /

كشف زاهر بيراوي، رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة، العضو المؤسس في تحالف أسطول الحرية الدولي، عن محاولة جديدة لكسر الحصار البحري عن القطاع ستنطلق العام المقبل.

وأشار بيراوي في تصريح صحفي،  إلى أن أسطول الحرية الجديد قد يحمل مواداً إغاثية، ولكن بكميات رمزية، باعتبار الهدف محاولة الوصول لكسر الحصار البحري الإسرائيلي المفروض على غزة منذ العام 13 عاماً، إضافة للحصار المحكم والإغلاق واستهداف كافة مناحي الحياة.

وقال بيراوي: " السلطات المصرية لم تعد تسمح بالقوافل التضامنية التي تستهدف الدعم السياسي والإعلامي لغزة والمطالبة بكسر الحصار، لكنها أبقت على الحد الأدنى من القوافل الخيرية الإغاثية من خلال قوافل أميال من الابتسامات التي استطاعت الدخول لغزة بضع مرات خلال السنوات والأشهر الماضية".

وبين بيراوي، أن تحالف أسطول الحرية نظم خلال العام الجاري، عدداً من المشاريع والفعاليات التي تركز على التوعية والضغط السياسي لكسر الحصار؛ ولفضح آثاره المُدمرة على الشعب الفلسطيني، وخاصة فئة الشباب والأطفال، بالإضافة لعدد من الفعاليات التوعوية البحرية في عدد من الدول الأوروبية، وخاصة في الدول الإسكندنافية.

وشدد رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة، على أن اللجنة تركز على البعد السياسي، وعلى حق الفلسطينيين بحرية التنقل، وكسر الحصار، الذي من شأنه إذا تحقق أن يحل معظم مشاكل الفقر والبطالة

الأكثر قراءة اليوم

مصر طرحت تسليم قطاع غزة ثم الدعوة إلى تشكيل حكومة وحدة وهكذا ردت حماس ..

لهذا السبب: اسرائيل امتنعت الرد على إطلاق الصواريخ من غزة كما يحدث في كل حادث مماثل

إسرائيل و حماس في طريقهما إلى تهدئة متجددة

دنيا بطمة تهاجم محمد عساف مجددًا : أشمئز من اسمه ولا أطيقه"

تل أبيب: ”الجهاد الإسلامي” ستُغيِّر قواعد الحرب القادمة

نتنياهو يتحدث عن ضربة عسكرية ساحقة للبنان ونصر الله

حقيقة تحديد موعد نتائج الثانوية العامة 2019 في فلسطين

الأخبار الرئيسية

ضفادع

شاهد..خطة الخط الأحمر.. القسام يكشف تفاصيل مثيرة حول مقتلة كوماندوز الاحتلال البحرية

حرب استنزاف واستعادة للردع.. مركز بحثي: رغم الهدنة "حماس" تخشى هجوم إسرائيلي مباغت

اشتية يعلن إتمام التجهيزات لبدء موسم الحج ويحدد موعد سفر حجاج غزة والضفة

حماد

تقرير إسرائيلي: أربع هدايا ثمينة قدمها القيادي في حماس فتحي حماد لإسرائيل (فيديو)

تل أبيب: ”الجهاد الإسلامي” ستُغيِّر قواعد الحرب القادمة