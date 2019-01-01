غزة: استعدادات للمشاركة في جمعة "لا تفاوض لا صلح لا اعتراف بالكيان"

غزة / سما/

تستعد الجماهير الفلسطينية في قطاع غزة ، اليوم الجمعة، للمشاركة في الجمعة الـ 66 تحت شعار "لا تفاوض لا صلح لا اعتراف بالكيان" ضمن فعاليات مسيرات العودة شرقي القطاع.

ودعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة، جماهير شعبنا الفلسطيني، للمشاركة في فعاليات الجمعة الـ66 شرق قطاع غزة، بعنوان "لا تفاوض لا صلح لا اعتراف بالكيان".

وأكدت الهيئة على استمرار مسيرات العودة بأدواتها السلمية؛ لمنع إسقاط حق العودة وكسر الحصار عن غزة، مشيرة إلى أنه "لا بد من استعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام لحماية حقوقنا على أرضنا المقدسة".

وأوضحت الهيئة في بيانها أن "تحقيق الوحد شرط لإفشال مؤتمر البحرين ومنع تنفيذ مشروع "السلام الاقتصادي" ووقف الهرولة والتطبيع مع الاحتلال".

وشددت : "سنتصدى بوحدتنا الميدانية والوطنية للتهديد المباشرة للقضية وللاستيلاء على الضفة ومحاولات تهويد القدس وحصار غزة".