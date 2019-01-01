  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

غزة: استعدادات للمشاركة في جمعة "لا تفاوض لا صلح لا اعتراف بالكيان"

الجمعة 12 يوليو 2019 09:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: استعدادات للمشاركة في جمعة "لا تفاوض لا صلح لا اعتراف بالكيان"


غزة / سما/

تستعد الجماهير الفلسطينية في قطاع غزة ، اليوم الجمعة، للمشاركة في الجمعة الـ 66 تحت شعار "لا تفاوض لا صلح لا اعتراف بالكيان" ضمن فعاليات مسيرات العودة شرقي القطاع.

ودعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة، جماهير شعبنا الفلسطيني، للمشاركة في فعاليات الجمعة الـ66 شرق قطاع غزة، بعنوان "لا تفاوض لا صلح لا اعتراف بالكيان".

وأكدت الهيئة على استمرار مسيرات العودة بأدواتها السلمية؛ لمنع إسقاط حق العودة وكسر الحصار عن غزة، مشيرة إلى أنه "لا بد من استعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام لحماية حقوقنا على أرضنا المقدسة".

وأوضحت الهيئة في بيانها أن "تحقيق الوحد شرط لإفشال مؤتمر البحرين ومنع تنفيذ مشروع "السلام الاقتصادي" ووقف الهرولة والتطبيع مع الاحتلال".

وشددت : "سنتصدى بوحدتنا الميدانية والوطنية للتهديد المباشرة للقضية وللاستيلاء على الضفة ومحاولات تهويد القدس وحصار غزة".

الأكثر قراءة اليوم

نتنياهو : نستعد لعملية عسكرية واسعة ومفاجئة بغزة لكن ..

صورة: استشهاد عنصر في الضبط الميداني بالقسام برصاص الاحتلال شمال غزة

ماذا قال "شتاينتس" عن مناورة حماس الأخيرة ؟

جيش الاحتلال الاسرائيلي يعترف : قتلنا ناشطا من حماس شرق غزة عن طريق الخطأ

ملكة جمال العراق تستنجد بإسرائيل و نجل نتنياهو يرد

وفد المخابرات المصرية يصل "إسرائيل" بشكل مفاجئ

لن تمر مرور الكرام .. القسام تتوعد الاحتلال بالرد على استشهاد أحد مجاهديها

الأخبار الرئيسية

صحيفة عبرية: مصر تبذل جهود مكثفة لمنع التصعيد بين حماس بغزة و إسرائيل

الرئيس: صفقة القرن انتهت وننتظر رد حركة حماس للبدء فوراً بتنفيذ بنود المصالحة وانهاء الانقسام

القسام

بيان هام من كتائب القسام حول ما اشيع عن محاولة الاحتلال اختطاف عدد من قادتها!

الاحتلال

وزير اسرائيلي: جميع الخطط جاهزة وقريبون من نقطة النهاية في غزة

وفد

تفاصيل اجتماع الوفد الامني المصري مع قيادة حركة فتح في رام الله