استطلاع: حكومة نتنياهو بعيدة المنال وعودة باراك لا تغير التوازنات

القدس المحتلة / سما /

بيّن استطلاع نشر صباح اليوم، الخميس، أن مساعي رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في تشكيل حكومة يمين بدون رئيس حزب "يسرائيل بيتينو"، أفيغدور ليبرمان، لا تزال بعيدة المنال. كما دلت النتائج على أن عودة إيهود باراك إلى الساحة السياسية لا تغيير شيئا في التوازنات القائمة.

وبحسب الاستطلاع الذي أجراه معهد "مدغام"، ونشر في موقع "واللا" الإلكتروني، فإنه في حال جرت الانتخابات اليوم، فإن "الليكود" و"كاحول لافان" يحصلان على عدد متساو من المقاعد، يصل إلى 30 مقعدا لكل منهما، إلا أن كتلة "اليمين – الحريديين" لا تتجاوز 55 مقعدا.

في المقابل، أظهر الاستطلاع أن "يسرائيل بيتينو" يعزز قوته ويحصل على 9 مقاعد مقابل 5 مقاعد في الانتخابات الأخيرة. وكان ليبرمان قد صرح أنه سيفرض تشكيل حكومة وحدة. وبحسب الاستطلاع فإن لا يمكن بلورة ائتلاف يمين يصل إلى 61 مقعدا بدون ليبرمان.

إلى ذلك، بين الاستطلاع أن القائمة المشتركة تحصل على 11 مقعدا، و"يسرائيل بيتينو" 9 مقاعد، و"يهدوت هتوراه" 8 مقاعد، و"شاس" 7 مقاعد، و"العمل" 6 مقاعد، و5 مقاعد لكل من "اتحاد أحزاب اليمين" و"اليمين الجديد" و"ميرتس"، و 4 مقاعد لحزب إيهود باراك الجديد، إسرائيل الديمقراطية".

شمل الاستطلاع عينة مؤلفة من 507 أشخاص بنسبة خطأ تصل إلى 4.4% في الاتجاهين.

وأظهر الاستطلاع أن عودة باراك إلى الساحة السياسية لا يغير الخارطة السياسية أبدا، حيث تبقى كتلة ما يطلق عليه "الوسط – اليسار" في حدود 45 مقعدا، كما كانت عليه في الانتخابات الأخيرة.

وتناول الاستطلاع إمكانية التوصل إلى اتفاق بين "اتحاد أحزاب اليمين" و"اليمين الجديد" على خوض الانتخابات بقائمة واحدة. وتبين، من النتائج، أن 31% من الجمهور عامة يعتقدون أن أييليت شاكيد هي التي يجب أن تقود هذا التحالف، مقابل 7% لرافي بيرتس، و16% لنفتالي بينيت، و 6% لبتسالئيل سموتريتش، وقال 25% إنه لا أحد ممن ذكرت أسماؤهم.

أما في وسط جمهور مصوتي اليمين، فقد حصلت شاكيد عى 36%، مقابل 21% لبينيت، و 7% لسموتريتش، و 6% لبيرتس.

وفحص الاستطلاع إمكانية خوض "العمل" و"إسرائيل الديمقراطية" و"ميرتس" وتسيبي ليفني خوض الانتخابات بقائمة واحدة. وتبين أن 19% من المستطلعين عامة يعتقدون أن عمير بيرتس يجب أن يقود هذا التحالف، مقابل 18% لإيهود باراك، و 12% لتسيبي ليفني. أما في وسط مصوتي ما يسمى "اليسار" فقد حصل باراك على 29%، مقابل 27% لبيرتس، و27% لليفني.

وردا على سؤال بشأن الأنسب لرئاسة الحكومة، حصل نتنياهو على 42%، مقابل 22% لبيني غانتس، و 7% لباراك، و6% لليبرمان.

وأظهرت نتائج الاستطلاع، أن غانتس حصل على 34% من جمهور مصوتي "الوسط"، مقابل 29% لنتنياهو، و7% لباراك.

كما أظهرت النتائج أن باراك حصل على 41% من جمهور مصوتي "اليسار"، مقابل 25% لغانتس، و 3% لنتنياهو.

وفحص الاستطلاع أيضا إمكانية خوض مركبات "كاحول لافان" الانتخابات كل على حدة، "مناعة لإسرائيل" و"تيليم" و"يش عتيد"، وبين أن 71% من مصوتي "كاحول لافان" يعارضون تفكيك الشراكة، مقابل 75% ممن ينوون التصويت للقائمة. وفي وسط الجمهور عامة تبين أن 38% من المستطلعين يؤيدون تفكيك القائمة، مقابل 42% يعارضون ذلك.