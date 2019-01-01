ماذا قال "شتاينتس" عن مناورة حماس الأخيرة ؟

القدس المحتلة / سما /

تطرق وزير الطاقة وعضو الكابنيت السياسي الأمني عن حزب الليكود يوفال شتاينتس إلى المناورة العسكرية التي أجرتها حماس يوم أول أمس الثلاثاء في قطاع غزة قائلا "إن المناورة تبث دلالات أيجابية وهي أن حماس تستعد وتتجهز لسيناريو إقدام الجيش الاسرائيلي على اعادة احتلال قطاع غزة.

ووفقا لقناة كان العبرية فقد أوضح شتاينتس أيضا بأن استعداد وجهوزية حماس لسيناريوهات قتالية كهذه تثبت بأنهم يتفهمون ويدركون بأن اسرائيل تفضل خيار التسوية والتفاهمات إلا أنها لم تنزل الخيار العسكري عن الطاولة بالرغم من الانتخابات.