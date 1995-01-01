سمح بالنشر: اليوم سيتم بث شريط فيديو يوثق عملية اغتيال الموساد للقيادي فتحي الشقاقي

القدس المحتلة / سما /

كشفت القناة الإسرائيلية الـ 13 مساء الاربعاء، أنه سيتم بث شريط فيديو اليوم الخميس يوثق عملية اغتيال مؤسس حركة الجهاد الإسلامي الدكتور فتحي الشقاقي في مالطا عام 1995.

وذكرت القناة، أن شاهدة عيان وحيدة تتحدث الإنجليزية اسمها "أوديت"، كانت حينها عمرها 24 عاماً وجديدة في الموساد الإسرائيلي، روت عملية اغتيال مؤسس الجهاد الإسلامي الدكتور فتحي الشقاقي نهاراً في أحد شوارع مالطا عام 1995، تقول :"كنت أتنزه على شاطئ البحر الساعة 12:45 ظهراً وكان الشقاقي يحمل أكياساً وهدايا عائداً لفندق دبولمات في مالطا، وعندما اقترب من باب الفندق كان عناصر الموساد يرقبونه.

وأضافت، شاهدت شابا عميل للموساد يضع يده داخل جيبته يبدو كان بيده مسدساً ويرتدي بدلة ويغطي رأسه وحينها بدأ بإطلاق النار 6 أو سبع رصاصات، وعندما سقط "الشقاقي" على الأرض استمر بإطلاق النار للإجهاز عليه.

يتبع ..