نتنياهو يشارك في حفل اليوم الوطني المصري بتل ابيب

القدس المحتلة / سما /

شارك رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وزوجته مساء الاربعاء، في حفل استقبال اقامته السفارة المصرية بتل أبيب احتفالا باليوم الوطني المصري الـ 66.

وقال نتنياهو: "الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي صديقي العزيز ، وفي لقاءاتي معه فوجئت بحكمته وذكائه وشجاعته".

واضاف "ان السلام بين إسرائيل ومصر بمثابه حجر الزاوية للاستقرار الاقليمي".

وأعرب نتنياهو عن" أمله في تعميق التطبيع بين إسرائيل والدول العربية الأخرى وتعزيز وجود الشركات الإسرائيلية في الأسواق العربية".

من جانبه قال الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، الأربعاء، "تلعب مصر دورًا رئيسيًا وقياديًا في منطقتنا، والقيادة المصرية تُظهر المسؤولية كل يوم في غزة، هذه القيادة مصحوبة بقوة كبيرة وأتمنى أن نستغلها جميعًا للنهوض بالسلام والحرية والمساواة".

وأعرب ريفلين عن أمله في أن يعيش الشعبان المصري والإسرائيلي في "سلام وتعاون دائمين".

وأشار السفير المصري في إسرائيل الى أنه "منذ التوقيع على معاهدة السلام حققت إسرائيل ومصر العديد من الإنجازات معا، والعلاقات بين البلدين ترمز إلى الاستقرار في منطقة تشهد الكثير من التوتر".