"غرينبلات" يهاجم نقابة الصحفيين الفلسطينيين والنقابة ترد

رام الله / سما /

هاجم مستشار الرئيس الامريكي جيسون غرينبلات الاربعاء، نقابة الصحفيين الفلسطينيين عبر "تويتر"بسبب بيان اصدرته يرفض الدعوة الامريكية للصحافيين الفلسطينيين بتنظيم زيارة للبيت الابيض في واشنطن للاطلاع على المخطط الامريكي لعملية السلام .

واتهم جرينبلات نقابة الصحفيين الفلسطينيين بممارسة الارهاب والتخوين للصحافيين ومنعهم من قبول الدعوة، وهو ما يتناقض مع حرية الرأي والتعبير.

وفِي تعليق على صفحته عبر "الفيس بوك" رد رئيس لجنة الحريات في نقابة الصحفيين محمد اللحام على غرينبلات وقال "بنرد عليه بان موقفنا الصحفي المهني نسترشده من هموم شعبنا وطموحاته.. والمهنية بالنسبة لنا ان نكون على يمين شعبنا وقمة الخروج عن ادبيات المهنة يتمثل بالاصطفاف او التجاوب مع الادارة الامريكية القذرة". .

وأعربت نقابة الصحفيين عن رفضها لدعوة مستشار الرئيس الأمريكي غرينبلات للصحفيين الفلسطينيين لزيارة البيت الأبيض. واعتبرت النقابة أن هذه الدعوة هي محاولة فاشلة وبائسة أخرى للإدارة الأمريكية للالتفاف على قيادة الشعب الفلسطيني ممثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس الذين أفشلوا مشروع تصفية القضية الفلسطينية الذي أطلقت عليه الإدارة الامريكية صفقة القرن (صفقة العار).

وأشارت النقابة في بيان صادر عنها، إلى أن الإدارة الامريكية قد أعلنت أنها ستخاطب الشعب الفلسطيني من خلال الإعلام ومن وراء ظهر القيادة الفلسطينية. ولهذا فإن النقابة تعلن رفضها وإدانتها لهذه الدعوة المشبوهة الأهداف والنوايا وتطالب كافة الصحفيين الذين سجلوا على مدار سنوات الاحتلال تاريخاً مشرفاً والذين هم جزء أصيل من حركتنا الوطنية واجماعه الوطني وتطالبهم برفض الدعوة والتمسك بمواقف النقابة ومواقف منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا وعلى رأسها السيد الرئيس محمود عباس "أبو مازن".