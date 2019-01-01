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موضحا حقيقة وجود غضب مصري من حركته

الحية يوضح سبب تاجيل الوفد الامني المصري زيارته لغزة ولا ترتيبات لزيارة وفد من "حماس" لموسكو

الأربعاء 10 يوليو 2019 09:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحية يوضح سبب تاجيل الوفد الامني المصري زيارته لغزة ولا ترتيبات لزيارة وفد من "حماس" لموسكو


غزة / سما /

أكد عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" خليل الحية، مساء اليوم الأربعاء، جاهزية حركته لتقديم كل ما يمكن من متطلبات إنهاء الانقسام والشراكة، نافياً وجود غضب مصري من حركته.

وقال الحية في تصريحات له "لم نشعر ولم نبلغ من مصر بأنهم غاضبين أو زعلانين منا"، لافتاً إلى أن الجانب المصري يشعر بأن الظروف غير مواتية بشأن موضوع الوحدة الوطنية؛ بسبب الهوة الواسعة بين الكل الوطني.

وأضاف "نريد أن تأتي مشاريع دولية وإقليمية للبنية التحتية بعيدا عن مخرجات ورشة البحرين.. المشاريع القطرية مرصودة قبل الورشة ولا نقبل قلب الحقائق".

حول تأجيل زيارة الوفد المصري إلى غزة، أضاف الحية أن ظروفاً موضوعية كانت وراء إرجاء الزيارة، مبيناً أن حركته استمعت من الوفد المصري ثناءً على موقفها في ملف المصالحة.

وأكد عدم وجود أي ترتيبات لزيارة وفد من "حماس" إلى موسكو لبحث المصالحة.

وبخصوص ملف تبادل الأسرى، قال إن الاحتلال غير جاهز للشروع بمفاوضات صفقة تبادل ولا توجد مواجهة قريبة لكننا جاهزون لصد أي عدوان على غزة.

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