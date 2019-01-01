دائرة شؤون اللاجئين تتسلم (4) مقرات من اللجان الشعبية بغزة...وحماس تعلق

غزة / سما /

تسلم وفد من دائرة شؤون اللاجئين برئاسة الدكتور عادل منصور مدير عام المخيمات الأربعاء، أربع مقرات من اللجان الثمانية، وهي لجنة النصيرات والمغازي وخانيونس ورفح، بحضور رؤساء وأعضاء اللجان وبطريقة سلسلة ووسط ترحيب ومباركة الجميع لهذه الخطوة.

ويأتي ذلك، تنفيذاً لقرار د.أحمد أبو هولي رئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، بإعادة تشكيل اللجان الشعبية للاجئين وتشكيل لجان تحضيرية، لمدة مؤقتة لحين تشكيل لجان رسمية.

وكتب رئيس لجنة خانيوس د. مازن أبو زيد عبر صفحته على" الفيس بوك"، بروح وطنية، برغبة ، رضى ، قناعة بضرورة التغيير تسليم المكتب والعهدة لدائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية ومغادرة العمل فى اللجان الشعبية للاجئين ، سنبقى داعمين ومساندين للجان الجديدة .نتمنى لمن يستلمون المهمة ان يكونوا افضل منا

وبدوره بارك محمود شلتوت عضو لجنة المغازي الشعبية خطوة د. أبو هولي وقال "عبر صفحته على "الفيس بوك " اليوم اتممنا تسليم اللجنة الشعبية بمخيم المغازي للأخوه في اللجنه التحضيريةبرئاسة د٠اياد عبد الجواد وممثلي دائرة شؤون اللاجئين برئاسة د٠عادل منصور ،متمنين للجنه التحضيرية التوفيق والسداد ان شاء الله وكذلك للجنه الشعبية القادمه تقديم الافضل لما فيه الخير لقضية اللاجئين وعلى راس هذه القضايا والحقوق حق العودة إلى مدننا وقرانا التي هجرنا منها قصرا"

وكان مصدر قد كشف أن الدائرة ستتسلم المقرات الأخرى في الساعات القادمة حسب الجدول المطروح .وحسب مصادر مؤكدة من دائرة شؤون اللاجئين أنه ثم بالفعل اختيار عدد من الاخوة ذوات الكفاءات والتخصصات والذين يتمتعون بقبول من الجماهير للجان التحضيرية في المخيمات الثمانية لمدة لا تزيد عن شهر لحين تشكيل لجان رئيسية

ويأتي تسليم هذه المقرات بناء على القرار الذي أصدره الدكتور أبو هولي رئيس دائرة شؤون اللاجئين بإعادة تشكيل اللجان وتشكيل لجان تحضيرية

ومن الجدير ذكره أن تسليم مقرات اللجان جاء بناء على اللوائح الداخلية والقوانين التي تستند إليها اللجان في عملها

ومن جهتها، استنكرت دائرة شؤون اللاجئين في حركة حماس، الإعلان عن حل اللجان الشعبية التابعة لمنظمة التحرير في قطاع غزة.

وأشارت، إلى أنّ هذا ينسجم مع مشروع صفقة ترامب لتصفية قضية اللاجئين وإسقاط صفة اللاجئ.