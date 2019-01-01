لهذا السبب.. الوفد الأمني المصري يؤجل زيارته عدة مرات إلى المنطقة

غزة / سما /

في الشهر الماضي، أجّل وفد المخابرات المصرية زيارته مرات عدة، وقال مصدر فلسطيني إن «المصريين تبنّوا الطرح الإسرائيلي بتحويل الأموال القطرية التي تُوزّع على آلاف العائلات الفقيرة إلى مشاريع بنى تحتية داخل القطاع، الأمر الذي رفضته حماس والفصائل، وهو ما دفع المصريين إلى تأجيل زيارتهم مرات عدة في الأسبوعين الماضيين تحديداً، كنوع من الضغط لقبول الطرح الجديد»، وهو ما أكدته لاحقاً قناة «I24NEWS» الإسرائيلية.

مقابل الضغط المصري، يقول المصدر لـ«الأخبار» اللبنانية بان «حماس» والفصائل،هددتا كلاً من الوسيط والعدو، بالعودة إلى التصعيد على الحدود مع الأراضي المحتلة إذا ما واصلا الضغط عليها، وطلبت تجنب طرح المقترح الإسرائيلي مجدداً «لأنه مرفوض ويهدف إلى الالتفاف على تفاهمات التهدئة». ترى المقاومة أن ما يسعى الاحتلال إليه هو «إدخال تحسينات جديدة مقابل إيقاف أو تقليص تحسينات سابقة، منها الأموال القطرية».



في غضون ذلك، نفى عضو «اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير»، أحمد مجدلاني، ما نشرته وسائل إعلام إسرائيلية عن نية رئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطينية، اللواء ماجد فرج، التوجه إلى واشنطن، في إطار مبادرة لتحسين العلاقات بين الجانبين الفلسطيني والأميركي، واصفاً هذه الأخبار بأنها «مناورة أميركية غير ذكية وخطوة بائسة لاستدراج الفلسطينيين إلى فخ الانخراط في المشروع الأميركي دون تراجع واشنطن عن الخطوات التي اتخذتها حول القدس وغيرها من الإجراءات».