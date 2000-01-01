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قناة عبرية: حماس تخلت عن تطوير الأنفاق وتستعد لهذه المرحلة

الثلاثاء 09 يوليو 2019 09:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
قناة عبرية: حماس تخلت عن تطوير الأنفاق وتستعد لهذه المرحلة


القدس المحتلة / سما /

قالت القناة 13 العبرية، إن حركة حماس على ما يبدو تخلت عن تطوير مشروع الأنفاق، وبدأت بالاستعداد للمرحلة التالية.

وبحسب القناة، تشير تقديرات إلى أن النفق الذي تم اكتشافه الليلة الماضية على حدود قطاع غزة قديم، ومن المحتمل أنه فرع من النفق الذي استخدم في عملية أسر الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط.

وأضافت القناة، أنه "على الرغم من اكتشاف النفق الليلة الماضية، إلا أنه يبدو أن حركة حماس تخلت عن تطوير مشروع الأنفاق، حيث أصبحت تدرك أن سلاحها الاستراتيجي أصبح أقل فاعلية، وبدأت تستعد للمرحلة التالية، وهي صناعة صواريخ متطورة وأكثر دقة، تصل إلى المناطق البعيدة وتتحدى منظومة القبة الحديدية".

وتابعت القناة العبرية، "ومع ذلك، إذا كانت هناك أنفاق أخرى موجودة، فلن تتردد حماس في استخدامها، إضافة إلى أنها تحاول إنشاء نوع من سلاح الجو لديها، لتعزيز قدراتها الاستخبارية والهجومية أيضاً".

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