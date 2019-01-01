مصادر عبرية : قطر وافقت على تمويل المنطقة الصناعية وحماس ترفض

وكالات

قالت مصادر عبرية ، أن قطر وافقت على تمويل مشروع المنطقة الصناعية المقترحة عند معبر المنطار "كارني" شمال شرق قطاع غزة، والتي من المتوقع أن توفر فرص العمل لـ 5000 آلاف فلسطيني.

ولكن مصادر لموقع والا، أوضحت أن مصدر أمني قال إن حماس تريد المال لموظفيها وترفض الفكرة حاليًا، لكن هناك طرقًا أخرى لمنع التصعيد، نحن نناقشها.

وقد أكد مصدر أمني أن "إسرائيل" لن تتسامح مع استمرار المقاومة على السياج وإطلاق الطائرات الورقية، وأن "إسرائيل" ليست مهتمة بالتصعيد ولكن ليس بأي ثمن.

وأوضح المصدر، أنه إذا لزم الأمر ستعمل بكل الأدوات المتاحة لها من أجل وقف المقاومة والأضرار التي تلحق بقوات الاحتلال وتعكير الروتين اليومي لسكان غلاف غزة، تم نقل مجمل هذه الرسائل إلى مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط نيكولاي مالدانوف والوفد الوساطة المصري.