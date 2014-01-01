الرئيس عباس يكشف عن عرض قدمته السلطة لـ"حماس" بشأن الانتخابات بغزة والضفة

رام الله / سما /

كشف الرئيس محمود عباس، عن عرض قدمته القيادة الفلسطينية لحركة حماس بشأن الانتخابات التشريعية في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس.

وقال الرئيس عباس، وفق ما أورد موقع “روسيا اليوم”: إن السلطة الفلسطينية عرضت على حركة حماس انتخابات بقائمة واحدة، مشيراً إلى أن حماس لم ترد على المقترح حتى الآن.

وأضاف الرئيس عباس: “فلسطين لن تقبل بالوساطة الأمريكية المنفردة”، وذلك رداً على تصريحات، جاريد كوشنر، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

وأوضح الرئيس عباس، أنه ومنذ أسلو حتى اليوم، لم تسفر الوساطة الأمريكية عن جديد، وإن حصل، فلم تكن واشنطن شريكاً فيه، مشيرا إلى أن مفاوضات أوسلو تواصلت ثمانية أشهر دون علم الأمريكيين.

وأضاف الرئيس عباس: “أقولها للتاريخ حين علم الأمريكيون بأننا وقعنا اتفاقا بالأحرف الأولى، اقترحوا أن يكون على ورقه أمريكية ولم يكونوا على علم قبل ذلك”.

وشدد الرئيس الفلسطيني على ضرورة أن “تعترف إدارة ترامب بحل الدولتين وبالقدس الشرقية أرض محتلة والشرعية الدولية أرضية للحوار وبغير ذلك لا نقبل”.

وبين خلال تصريحاته أن “ورشه كوشنر” في المنامة بدأت بخطاب له وانتهت بخطاب له، و”كان كل الكلام كذبة اخترعها كوشنر”.

ورداً على تصريحات، جاريد كوشنر، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، التي أدلى بها اليوم، قال الرئيس عباس: “ماذا قدموا في المنامة حتى يتهمونا بإفشاله، إذا لم تلتزم إسرائيل بالاتفاقيات الموقعة سنلغي العمل بها جميعا”، مشدداً على أنه لن يقبل بسلطة بدون سلطة.