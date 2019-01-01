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هذه هي المشكلة وهذا هو الحل

نتنياهو يهاجم القيادة ويشكر البحرين.. تحتجز ازدهار الشعب الفلسطيني كرهينة

الأربعاء 03 يوليو 2019 08:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يهاجم القيادة ويشكر البحرين.. تحتجز ازدهار الشعب الفلسطيني كرهينة


القدس المحتلة / سما /

هاجم رئيس حكومة الاحتلال الاسرائيلي، مساء الثلاثاء، القيادة الفلسطينية، متهما إياها بأنها "تحتجز ازدهار الشعب الفلسطيني كرهينة بيد إيديولوجيتها المعادية لإسرائيل".

وقال في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر: إن "السلام سيتحقق لو نبذ الفلسطينيون تدمير إسرائيل واعترفوا بها"، مضيفا : "هذه هي المشكلة وهذا هو الحل".

وأضاف: أن "الفلسطينيين لا يفوتون أبدُا الفرصة لتفويت الفرصة (..) آمل بأن تختار القيادة الفلسطينية طريقا آخر، وبدلا من رفض مبادرة السلام التي طرحها الرئيس ترامب قبل الاطلاع عليها حتى، يتعاملون معها بصورة منفتحة".

ونوه رئيس حكومة الاحتلال، إلى أنه يتطلع إلى "العمل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على دعم السلام والازدهار والأمن".

في سياق متصل، شكر نتنياهو، الحكومة البحرينية، على استضافتها "الورشة الاقتصادية" الأمريكية، يومي 25 و26 يونيو الماضي، مهاجما القيادة الفلسطينية بسبب مقاطعتها لها.

وقال: " أشكر الحكومة البحرينية على قيامها باستضافة الورشة الاقتصادية التي سعت إلى دفع السلام والازدهار قدما".

وبحسب نتنياهو، فإن وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد بن خليفة قال إن إسرائيل هي جزء من الشرق الأوسط وإنه يريد أن "الشعب الإسرائيلي يعلم بأننا نرحب به"، مُعلقا : "هذا هو تغير يجب الترحيب به".

وقال : "كان مشجعا مشاهدة حكومات عربية كثيرة تشارك في الورشة رغم الجهود الفلسطينية لإجهاضها".

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