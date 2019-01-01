وسط تخوفات من فشل التفاهمات.. والا العبري يكشف عن موعد وصول الوفد المصري الى "اسرائيل"

القدس المحتلة / سما /

كشف موقع والا العبري، مساء اليوم الثلاثاء، عن موعد وصول الوفد الامني المصري ومصير تفاهمات التهدئة بالوساطة المصرية.

وقال أمير بوخبوط المراسل العسكري لللموقع، إن وفد من ضباط المخابرات المصرية سوف يصل إلى "إسرائيل" في الأيام القادمة.

و أشار الى أن الفشل في الوساطة مع حماس سيعيد التصعيد إلى قطاع غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت القناة العبرية السابعة إن الوفد الأمني ​​المصري الذي يتوسط بين إسرائيل وحماس حول تفاهمات التهدئة أرجأ زيارته إلى قطاع غزة اليوم.

ونقلت القناة عن تقارير عربية أنه في الوقت الحالي، لم يتم توضيح سبب التأخير.