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قناة عبرية تكشف عن مقترح إسرائيلي جديد لتخفيف الازمة المالية للسلطة.. 200 مليون شيكل شهريًا

الثلاثاء 02 يوليو 2019 03:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
قناة عبرية تكشف عن مقترح إسرائيلي جديد لتخفيف الازمة المالية للسلطة.. 200 مليون شيكل شهريًا


غزة / سما/

 أوردت قناة "كان" العبرية اليوم الثلاثاء، أن وزير المالية الإسرائيلية موشيه كحلون، طرح في لقائه الأخير مع وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة، ووزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، مقترحًا لتخفيف الأزمة المالية بتعويض أموال الضرائب التي تخصمها إسرائيل.

ووفقًا للقناة العبرية فإنّ إسرائيل بدأت جديًا بدراسة مقترح بتخلي إسرائيل عن 200 مليون شيكل شهريًا لصالح السلطة، وهو المبلغ الذي كانت تجمعه إسرائيل عن ضريبة البلو على الوقود الذي تشتريه السلطة من إسرائيل.

وقالت القناة إن إسرائيل تهدف من وراء المقترح للتخفيف من الأزمة المالية المتفاقمة لدى السلطة.

ونقلت عن مسؤول فلسطيني أنه في حال جرى تطبيق المقترح فإن ذلك سيساعد في الحد من عجز الميزانية لدى السلطة الى الثلث، وستنخفض الأزمة من 600 الى 400 مليون شيكل شهريًا، لكنه اعتبر أن ذلك ليس حلًا للأزمة، وإنما تعويض جزئي، والحل يكمن فقط في إعادة الأموال كاملة.

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