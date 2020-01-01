جنرال اسرائيلي: سوريا وروسيا ستشاركان في حربنا المقبلة مع حزب الله

القدس المحتلة / سما /

تطرق قائد سلاح الجو السابق الجنرال احتياط أمير ايشل في كلمته التي ألقاها في مؤتمر هرتسيليا إلى احتمال نشوب حرب ممكنة مع حزب الله قائلا "في الحرب المقبلة مع حزب الله ستكون سوريا شريكة بها، الأمر الذي سيدفع الدب الروسي للتدخل في الحرب للحيلولة دون استمرارها خوفا على المصالح الروسية في سوريا، والتي قد تتضرر إزاء مشاركة سوريا في تلك الحرب.

ووفقا لموقع "روتر العبري"، تطرق الجنرال احتياط غيورا أيلند للقضية أيضا موضحا بأن اسرائيل ستستفيد إذا ما أعلنت بأن حربها المقبلة مع لبنان وليس مع حزب الله، حيث ستسعى جميع الأطراف الدولية والمحلية بما في ذلك السعودية ودول الخليج في تلك الحالة إلى إنهاء الحرب بأقصى سرعة ممكنة وبأقل الخسائر.