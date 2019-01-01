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هجومان جويان إسرائيليان على دمشق وحمص يخلفان 4 شهداء

الإثنين 01 يوليو 2019 08:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هجومان جويان إسرائيليان على دمشق وحمص يخلفان 4 شهداء


القدس المحتلة / سما /

قصف الطيران الحربي الإسرائيلي مواقع في سورية، الليلة الماضية، أسفر عن استشهاد 4 مدنيين بينهم طفل عمره أشهر وإصابة 21 بينهم أطفال في بلدة صحنايا بريف دمشق جراء العدوان، وفقا لوكالة "سانا" السورية الرسمية. 

وتصدّت الدفاعات الجويّة التابعة للنظام السوري، بعد منتصف ليل الأحد – الإثنين، لهجومين يرجح أنهما إسرائيليين على العاصمة، دمشق، ومدينة حمص، وسط البلاد، بحسب ما ذكر التلفزيون الرسمي السوري.

وقالت وكالة "سانا" الرسميّة للأنباء إنّ الهجوم وقع بالصواريخ، ومصدره طائرات إسرائيليّة حلّقت في الأراضي اللبنانيّة، واستهدف مواقع عسكريّة في دمشق وحمص، دون الكشف عن وقوع ضحايا أو خسائر.

وقالت وسائل إعلام سورية إن الهجمات قرب دمشق تركّزت في منطقيّ الكسوة والديماس، وهذه ليست المرّة الأولى التي تتعرض فيهما المنطقتان لهجوم.

وبحسب شريط فيديو تناقله ناشطون سوريّون، فإنّ "الصواريخ قادمة من جهة البحر"، بالإضافة إلى رصد "12 صاروخًا من نوع كروز".

ونقلت قناة "الجزيرة" عن مراسلها في لبنان قوله إن القصف على دمشق أعقب تحليقا للطيران الحربي الإسرائيلي في الأجواء اللبنانية على علو منخفض.

وقال ناشطون إن صاروخًا واحدًا على الأقلّ سقط في منطقة مدنيّة في صحنايا، بغوطة دمشق، وإن ذلك أدّى إلى إصابة بعض المدنيّين، وإن سيارتي إسعاف شوهدتا وهما في طريقهما للمنطقة.

وتأتي الهجمات، التي يُرجّح أنها إسرائيليّة، بعد أقل من أسبوع على قمّة أمنيّة إسرائيليّة أميركيّة روسيّة في القدس، على مستوى مستشاري الأمن القومي، قال فيها مستشار الأمن القومي الروسي، نيكولاي بتروشيف، إن الغارات الجويّة على سورية "غير مرغوب بها".

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