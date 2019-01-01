إذاعة عبرية : حماس تطلب من إسرائيل إعادة "ضخ الوقود"

غزة / سما /

قالت الإذاعة العامة العبرية (حكومية) يوم الأربعاء، أن حماس طلبت استئناف ضخ الوقود اللازم لتشغيل محطة الكهرباء في قطاع غزة، من أجل مواصلة التباحث حول ملف التهدئة عبر الوسطاء.

وأضافت الإذاعة بحسب مصدر لم تسمه، أن "الاتصالات من أجل التوصل إلى تهدئة في قطاع غزة مع إسرائيل ما زالت مستمرة".

وتابعت، أن "حماس تطالب إسرائيل بأن تستأنف تزويد قطاع غزة بالوقود لصالح شركة الكهرباء، بعد ان أوقفته بسبب استمرار إطلاق البالونات الحارقة يوم الثلاثاء".

وتوقفت إسرائيل عن تزويد قطاع غزة بالسولار اللازم لتشغيل محطة الكهرباء في قطاع غزة، ما أدى لتوقف أحد مولدات المحطة الثلاثة، وهو ما أثر بشكل فوري على عدد ساعات وصل التيار الكهربائي لمنازل الفلسطينيين في غزة.

وبررت إسرائيل قرارها باستمرار إطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة، فيما اعتبرت حركة حماس، القرار بأنه نقض لتفاهمات التهدئة، محملة إسرائيل مسؤولية انهيارها.