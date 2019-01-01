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خلال انعقاد مؤتمر البحرين

الاحتلال يزعم: السلطة تعتقل 3 نشطاء من حماس خططوا لتنفيذ عملية في إسرائيل

الأربعاء 26 يونيو 2019 09:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يزعم: السلطة تعتقل 3 نشطاء من حماس خططوا لتنفيذ عملية في إسرائيل


القدس المحتلة / سما /

كشفت القناة الثانية العبرية، صباح اليوم الأربعاء، أن السلطة الفلسطينية، اعتقلت فجر الثلاثاء، 3 نشطاء من حركة حماس، بزعم تخطيطهم لتنفيذ عمليةفي إسرائيل.

وقالت القناة العبرية، إن المعتقلين الثلاثة من مدينة نابلس، خططوا لتنفيذ عملية في إسرائيل، خلال انعقاد المؤتمر الاقتصادي بالبحرين.

وأضافت القناة الثانية، أنه ورغم حالة الاجماع الفلسطيني، على رفض مؤتمر البحرين، الا أن السلطة ترفض المساس بالإسرائيليين.

وزعمت القناة العبرية، أن المعتقلين الثلاثة، تلقوا التعليمات من عمر عصيدة وهو أحد محرري صفقة شاليط، المتواجد حاليا بقطاع غزة. 

وأشارت القناة الثانية، الى أن حركة حماس تحاول تنفيذ عمليات أمنية، ضد أهداف إسرائيلية بالضفة وإسرائيل، والسطلة تحول دون ذلك.  

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