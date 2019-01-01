اختبارات لتحديد الوحدات الأنسب لقتال حماس في الحرب المقبلة مع غزة

القدس المحتلة / سما /

كشف المحلل العسكري في موقع واللا العبري امير بوحبوط بأن رئيس الأركان الجنرال أفيف كوخافي سيحدد قريبا ما هي الوحدات العسكرية المقاتلة التي ستقود الحرب المقبلة مع قطاع غزة .

ووفقا لموقع واللا فإن قيادة المنطقة الجنوبية تجرى في هذه الأيام اختبارات متنوعة لجميع الوحدات المقاتلة تتضمن اجراء مناورات تدريبية تحاكي سيناريوهات معقدة بهدف تحديد أفضل الوحدات المقاتلة في الخدمة النظامية والاحتياط التي من المفترض أن تقاتل ضد حماس في قطاع غزة في الحرب المقبلة.

يشار إلى أن هذه الاختبارات والمناورات التدريبية ستنتهي خلال الشهر المقبل، وبعد ذلك سيتم تقديم تقرير مفصل عن كل وحدة لرئيس الأركان الجنرال أفيف كوخافي ليقوم بدوره بتحديد الوحدات التي ستشارك في الحرب المقبلة مع غزة.

من جانبه كشفت مصادر عسكرية بأن كوخافي ركز في التدريبات على أهمية إيقاع أكبر عدد من القتلى في صفوف الأعداء في المعارك المقبلة مع غزة، حيث سيتم تحديد مسرح عمليات محدد لكل وحدة من الوحدات المقاتلة كما سيتم منحها معلومات استخبارية مفصلة عن تلك المنطقة بما في ذلك الكتيبة المعادية العاملة في تلك المنطقة وتكتيكاتها وطرق عملها والأسلحة التي تمتلكها، كما سيتم تحديد مدى اسناد تلك الكتيبة بقوات " النخبة " التي شكلتها حماس لتكون كقوات احتياط تدعم الكتائب المناطقية المختلفة وقت الحاجة في المعارك المقبلة، حيث سيُطلب من القوات قتل أكبر عدد من عناصر وقادة تلك الكتيبة.

وفي إطار ذلك أجرى قائد المنطقة الجنوبية الجنرال هرتسي هليفي مؤخرا لقاءا مع ضباط رفيعين في الاحتياط بما في ذلك قائد ركن الاستخبارات العسكرية السابق الجنرال احتياط عاموس يدلين وقائد لواء الأبحاث السابق العميد إيتي برون وعرض أمامهم التحديات الأمنية والعسكرية التي تواجهها قيادة المنطقة الجنوبية في العمليات القتالية ضد حماس .