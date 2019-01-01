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ترامب ونتنياهو يهددان العدو ولا يجرؤان على إطلاق النار

اولمرت: نتنياهو "شاطر في البرم" ويعلق على تصريحات كوشنر بشأن الشق الاقتصادي من "صفقة ترامب"

الأحد 23 يونيو 2019 06:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
اولمرت: نتنياهو "شاطر في البرم" ويعلق على تصريحات كوشنر بشأن الشق الاقتصادي من "صفقة ترامب"


القدس المحتلة / سما /

علق رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق ايهود اولمرت، اليوم الاحد، على خطة السلام الامريكية المعروفة اعلاميا باسم "صفقة القرن" وتصريحات كوشنر الاخيرة حول الاستثمارات التي تصل لـ50 مليار دولار.

وقال اولمرت: "عندما تحدثت إلى الرئيس بوش حول اتفاق السلام الذي كنت أعمل على صياغته، قلت له إنه سيكلف 50 مليار دولار، قال بوش حينها إنه لن يمول دولار واحد حتى في إخلاء المستوطنات غير القانونية التي لم يوافق عليها".

وبحسب إذاعة 103FM العبرية، اضاف: هنا في منطقتنا، الجانب الآخر يعرف كيف يقدر ضعف حكومتنا.

وأكد رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت، أن رئيس الوزراء الحالي "شاطر في البرم"، ترامب ونتنياهو، كلاهما يهدد العدو ولا يجرؤ على إطلاق النار.

اقرا/ي ايضا: تفاصيل جديدة عن خطة ترامب.. بناء ممر يربط غزة والضفة وخطة لتنفيذ 179 مشروعًا مختلفًا

و أمس السبت، كشف موقع والا العبري، مساء اليوم السبت، عن تفاصيل جديدة في خطة ادارة ترامب للسلام في الشرق الاوسط.

وقال الموقع، إنه وفقا لمسؤولين أمريكيين، فإن تتضمن خطة سلام إدارة ترامب للشرق الأوسط إنشاء صندوق استثمار دولي للاقتصاد الفلسطيني والدول العربية في المنطقة، وبناء ممر يربط قطاع غزة والضفة الغربية.

و بحسب التصريحات التي أدلى بها مسؤولون أمريكيون لرويترز، سيتم تقديم برنامج الخطة في المؤتمر الدولي في البحرين الأسبوع المقبل، ويشمل 179 مشروعًا مختلفًا، وتبلغ تكلفة البرنامج بأكمله حوالي 50 مليار دولار.

قال مسؤولون أميركيون ووثائق راجعتها وكالة "رويترز"، إن خطة إدارة الرئيس دونالد ترمب للسلام في الشرق الأوسط ستستند على مبدأ الاقتصاد أولاً.

وبدوره، قال مستشار البيت الأبيض جاريد كوشنر، اليوم السبت، إن أول مرحلة لخطة ترمب للشرق الأوسط تقترح استثمارات قدرها 50 مليار دولار بالأراضي الفلسطينية ومصر والأردن ولبنان.

وأضاف "خطة ترمب تقترح إقامة طريق بتكلفة 5 مليارات دولار عبر إسرائيل لربط الضفة الغربية بقطاع غزة".

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