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قريباً.. سلاح اسرائيلي جديد لمواجهة البالونات الحارقة التي تطلق من غزة

الخميس 20 يونيو 2019 08:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قريباً.. سلاح اسرائيلي جديد لمواجهة البالونات الحارقة التي تطلق من غزة


القدس المحتلة / سما /

ذكرت مصادر عبرية ان شركة رفائيل لصناعة الأنظمة الدفاعية المتقدمة في اسرائيل انهت سلسلة التجارب للسلاح الجديد "مدفع الليزر" لمواجهة البالونات الحارقة التي تطلق من قطاع غزة على المستوطنات.


وأضاف موقع "ماكو" العبري ان النظام الجديد الذي سيدخل الخدمة العسكرية قريبا جدا بإمكانه الحد من البالونات الحارقة والطائرات التي تطلق من قطاع غزة حتى مسافة 2 كيلومتر بفضل حزمة الليزر التي توجه نحو الهدف، وسيكون النظام قادرا على استيعاب الهدف وحرقه في الهواء.

وأكد الموقع ان هذا النظام يمكنه ان يكون حلا لمشكلة الحرائق التي دمرت مئات الدونمات الزراعية على حدود غزة نتيجة البالونات الحارقة والتي تشكل تهديدا على مستوطني "غلاف غزة ".

وقال مسؤول في الشركة "ان النظام المتنقل يعرف كيف يحد من الهدف وينفذ المهمة بنجاح"، مضيفاً "انه نظام متكامل يمكن ان يحرق الهدف بغضون ثوان قليلة".

وأشارت الشركة ان هذا النظام يمكن ان يستخدم في جميع انحاء العالم، خاصة في المطارات التي تواجه تهديداً من الطيور الجارحة.

#البالونات الحارقة #غزة #اسرائيل

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