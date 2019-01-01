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غرينبلانت: أمريكا لم ولن تضغط على الأردن للتنازل عن دوره في رعاية المقدسات الإسلامية في القدس

الخميس 20 يونيو 2019 08:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غرينبلانت: أمريكا لم ولن تضغط على الأردن للتنازل عن دوره في رعاية المقدسات الإسلامية في القدس


القدس المحتلة / سما /

قال جيسون غرينبلانت ان الولايات المتحدة لم ولن تضغط على الأردن للتخلي عن دوره في الإشراف ورعاية المقدسات الإسلامية في القدس.

وأضاف في تغريدة له على تويتر ان التكهنات عكس ذلك، هي خاطئة تماما.

وكانت الأنباء قد ذكرت ان الإدارة الأمريكية تضغط على الأردن من أجل التخلي عن دوره في رعاية المقدسات الإسلامية في مدينة القدس الشرقية، بعد أن اعترفت الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، ونقلت سفارتها من تل أبيب الى المدينة، ضاربة بعرض الحائط القوانين والقرارات والأعراف الدولية التي تعتبر القدس الشرقية مدينة محتلة

#غرينبلانت #الاردن #القدس #المقدسات الإسلامية

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