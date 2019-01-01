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غزة: تفاصيل لقاء السفير العمادي مع شمالي مدير عمليات الاونروا

الأربعاء 19 يونيو 2019 09:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: تفاصيل لقاء السفير العمادي مع شمالي مدير عمليات الاونروا


غزة / سما /

استقبل السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، مساء اليوم الاربعاء،  ماتياس شمالي، مدير عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، في مكتبه بغزة.

وناقش الطرفان آخر التطورات والمستجدات فيما يتعلق بأزمات قطاع غزة، وأوجه صرف منحة أمير دولة قطر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للشعب الفلسطيني بقيمة 480 مليون دولار، وما ستغطيه من جوانب إنسانية وإغاثية عاجلة.

وأكد الطرفان على ضرورة التواصل والتنسيق الدائم لاستمرار العمل من أجل التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني، والذي أصبح يعيش ظروفاً غاية في الصعوبة والوضع اللاإنساني.

وبدوره، أشاد شمالي بالدور القطري المبذول للتخفيف على أهالي قطاع غزة، مثمنا دورها في الحد من معدلات البطالة من خلال مشروع التشغيل المؤقت (النقد مقابل العمل) الذي يُنفذ حاليا لتشغيل أكثر من 10 آلاف خريج وعاطل عن العمل، وكذلك ما تبذله دولة قطر للتخفيف من أزمة الكهرباء في القطاع عبر ضخ كميات ضخمة من الوقود اللازم لتشغيل محطة التوليد.

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