  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

داعيا الاتحاد الاوروبي لاتخاذ إجراءات بحق المستوطنين

اشتيه: سنحاسب إسرائيل على احتلالها وحل القضية يجب أن يكون سياسيا وما يريده الفلسطيني التالي..

الأربعاء 19 يونيو 2019 08:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتيه: سنحاسب إسرائيل على احتلالها وحل القضية يجب أن يكون سياسيا وما يريده الفلسطيني التالي..


رام الله / سما /

أكد  رئيس الوزراء محمد اشتيه، اليوم الاربعاء،  أن "حل القضية الفلسطينية يجب أن يكون سياسيا، ونرحب بأي مبادرة اقتصادية ترافق المسار السياسي".

وأوضح أن "الفلسطيني لا يبحث عن لقمة عيش إضافية، وإنما عن حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية يتمثل بحل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس على حدود عام 1967".

دعا اشتية،  رومانيا والدول الأوروبية إلى اتخاذ إجراءات بحق المستوطنين من حملة جوازات سفرها إلى جانب جواز السفر الإسرائيلي، لردعهم عن الإقامة في المستوطنات غير الشرعية بالضفة الغربية والقدس.

جاء ذلك خلال استقباله، اليوم الأربعاء، في مكتبه برام الله، وفدا من الصحفيين الرومانيين، بحضور وزيرة السياحة والآثار رولا معايعة، والمتحدث الرسمي باسم الحكومة إبراهيم ملحم، والسفير الروماني لدى فلسطين كاتالين تريليا، حيث وضعهم في صورة الأوضاع وآخر التطورات السياسية.

وأطلع اشتية الوفد على الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة، لا سيما عمليات القتل والاعتقال، والاقتحامات اليومية للمناطق الفلسطينية، وتدمير المنشآت، إضافة إلى استمرار السيطرة الإسرائيلية العسكرية على المناطق المسماة "ج"، وحرمان الفلسطينيين الاستفادة من هذه المناطق.

وتابع رئيس الوزراء: "سنحاسب إسرائيل على احتلالها وخسائر الاقتصاد الوطني الفلسطيني، وسنقدم كافة هذه الملفات إلى محكمة الجنايات الدولية".

الأكثر قراءة اليوم

المرحلة الثانية من تفاهمات التهدئة تدخل حيّز التنفيذ وحجب اسماء ألاف المستفيدين من منحة قطر

"الإندبندنت" البريطانية: مرسي ترك ملقى على الأرض حتى الموت

الشوا: الوضع المالي على شفا الانهيار و لا نعرف كيف سندفع الرواتب الشهر القادم

مشروع إسرائيلي لحل أزمة الصرف الصحي بغزة

ميركل ترتعش بشكل مخيف في حفل رسمي.. وتعلّق (شاهد)

أول احتجاج بحريني ضد ورشة "صفقة القرن"

اجتماع عربي طارئ لبحث دعم السلطة مالياً

الأخبار الرئيسية

السيسي

صحيفة عبرية: تكشف سر المشاركة العربية بـ"ورشة البحرين" رغم تحركات السلطة لمنعها!

الشوا: البنوك ستواصل اقراض الحكومة وبهذه النسب ستصرف رواتب موظفي السلطة خلال الأشهر المقبلة

السفير العمادي يعلن موعد صرف مساعدات نقدية لـ 60 ألف أسرة فقيرة بغزة

المصالحة

الاحمد: تطورات ايجابية في ملف المصالحة خاصة فيما يتعلق بموقف حماس

ارشيفية

استشهاد مقدسي متأثرا بإصابته إثر اعتداء "مستعربين" قبل أسبوعين