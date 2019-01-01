نتنياهو: سنشارك بمؤتمر البحرين و نجري اتصالات مع كثير من الزعماء العرب

القدس المحتلة / سما /

أكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اشتراك وفد إسرائيلي في ورشة البحرين المزمع عقدها الأسبوع المقبل والخاصة بالشق الاقتصادي من "صفقة القرن" الأمريكية الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية.

و قال أن الورشة تأتي تتويجًا للجهود الأمريكية بضمان مستقبل أفضل وحل مشاكل المنطقة، وفق زعمه.

واضاف ان اسرائيل "تقيم علاقات جلية ومخفية مع الكثير من الزعماء العرب وهناك علاقات واسعة النطاق ما بين إسرائيل ومعظم الدول العربية".

وتابع قائلا :" "سيعقد قريبا مؤتمر هام في البحرين نرحب به كما نرحب بالمحاولة الأمريكية لتحقيق مستقبل أفضل ولحل مشاكل المنطقة"، مؤكداً حضور اسرائيليين لمؤتمر البحرين.

وقال : "في بداية الأسبوع القادم سيعقد في القدس لقاء تاريخي غير مسبوق سيجمع بين مستشاري الأمن القومي الأمريكي والروسي والإسرائيلي. هذه هي قمة مهمة جدا من شأنها ضمان الاستقرار في الشرق الأوسط في فترة هائجة وحساسة".

وأكد على أهمية هذا "اللقاء الثلاثي الذي يجمع بين الدولتين العظميين في إسرائيل وهذا يدل ألف دليل على مكانة إسرائيل الحالية على الساحة الدولية".