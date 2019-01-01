  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

المقاومة تتصدى لقوة إسرائيلية خاصة فجر اليوم بخانيونس وتنسحب على الفور

الإثنين 17 يونيو 2019 09:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المقاومة تتصدى لقوة إسرائيلية خاصة فجر اليوم بخانيونس وتنسحب على الفور


غزة / سما /

ذكرت وسائل الإعلام العبرية، صباح اليوم الأثنين، نقلا عن تقارير فلسطينية، أن قوة إسرائيلية خاصة، تعرضت الليلة الماضية لإطلاق النار،  عند المنطقة الحدودية، جنوبي قطاع غزة.

وقالت القناة الـ13 العبرية، إن القوات كانت بمهمة خاصة بالقرب من المنطقة الحدودية، في الجهة الفلسطينية بمدينة خانيونس،  وتم اكتشافها واطلاق النار عليها. 

ونقلت القناة العبرية، عن وسائل إعلام فلسطينية، أن قوات القسام كشفت عن تحركات هذه القوات الخاصة، داخل حدود القطاع، وأطلقت النار عليها، وانسحبت القوة على الفور. 

وأشارت القناة الى أن هذه القوات، من سلاح الهندسة بالجيش الإسرائيلي، وكانت بمهمة خاصة، ولم يتعرض أفرادها للإصابات.

الأكثر قراءة اليوم

العمادي يصل قطاع غزة اليوم حاملا الأموال القطرية وستوزع كالتالي ..

محاولة اغتيال المتحدث باسم فتح وعضو المجلس الثوري اسامة القواسمي

سببان وراء امتناع السلطة عن قبول اموال المقاصة منقوصة وهما كالتالي..

السلطة ترفض اقتراحا إسرائيليا جديدا لحل أزمة أموال المقاصة وهذا اهم تفاصيله ..

لهذه الأسباب .. سيحضر عبدالله و السيسي قمة البحرين

والا: حماس ليس لديها الكثير من الخيارات واسرائيل لا تريد تقديم هدايا للفلسطينيين بغزة

السنوار : لا جديد بمباحثات تطبيق التفاهمات مع إسرائيل

الأخبار الرئيسية

1

صور : يديعوت: خطّ مياه جديد لغزة

ابو مازن

وزير اسرائيلي : على أبو مازن التنحي والعودة لمنزله

الحردان

وصول السفير العمادي ونائبه الى قطاع غزة وهذا ما سيبحثانه..

إسرائيل تشارك بورشة المنامة وغربنبلانت يعلن عن تأجيل "صفقة القرن"

اموال

سببان وراء امتناع السلطة عن قبول اموال المقاصة منقوصة وهما كالتالي..