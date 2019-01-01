اسرائيل لن ترسل مسؤولين حكوميين لورشة البحرين وستكتفي بوفد تجاري

القدس المحتلة / سما /

ذكر تقرير إخباري، اليوم الاثنين، أن إسرائيل قد تكتفي بمشاركة وفد تجاري في الورشة الاقتصادية التي ستعقد في البحرين لبحث الجزء الاقتصادي من خطة السلام الأميركية "صفقة القرن".

وبحسب موقع "يديعوت أحرونوت" نقلًا عن "رويترز"، فإن إسرائيل لم تقرر بعد مصير المشاركة في المؤتمر الذي سيعقد يومي 25 و26 من الشهر الجاري مشيرًا إلى أن إسرائيل تدرس إرسال وفد تجاري - اقتصادي وليس شخصيات حكومية أو وزراء.

ووفقًا ليديعوت أحرونوت، فإن وزير الخارجية يسرائيل كاتس أكد أنه لم يتم بعد تحديد التمثيل الإسرائيلي في المؤتمر.

ونقلت رويترز عن مسؤولين في الإدارة الأميركية قولهم إن الدعوة وجهت لوزيري الاقتصاد والمالية ورجال أعمال في إسرائيل للمشاركة.

وقال مصدر مطلع على الأحداث لرويترز إن الولايات المتحدة والبحرين تشاورتا بشأن ما إذا كان من الأفضل أن تشارك إسرائيل بوفد غير رسمي بالنظر إلى وجود حكومة انتقالية حاليًا في إسرائيل انتظارًا لانتخابات سبتمبر/ أيلول المقبل.