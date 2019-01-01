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امريكا تطالب الجيش اللبناني : لا تتدخلوا في الحرب المقبلة

الإثنين 17 يونيو 2019 08:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
امريكا تطالب الجيش اللبناني : لا تتدخلوا في الحرب المقبلة


وكالات

قالت قناة العربية ان مسؤولين امريكيين طالبوا قائد الجيش اللبناني جوزيف عون أن أي مواجهة مستقبلية بين إسرائيل وحزب الله ستحدث فقط بين الجانبين، وطالبوا الجيش اللبناني بعدم التدخل لصالح حزب الله.

وأفيد أيضًا أن المصادر طلبت من قائد الجيش اللبناني ضمان اتخاذ خطوات مهمة لمنع التهريب على الحدود السورية اللبنانية.

بالإضافة إلى ذلك ، طُلب منه تعزيز النشاط على الحدود الجنوبية للبنان، بسبب الأنفاق التي حفرها حزب الله ودمرتها إسرائيل في نهاية العام الماضي.

ووفقًا للتقرير، أخبر المسؤولون الأمريكيون المسؤولين اللبنانيين أنه في حالة اندلاع مواجهة مع إسرائيل، فإنهم سيدعمونها.

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