الضفة: قوات الاحتلال تعتقل 22 مواطنا و تصادر قطعة سلاح

رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الاثنين، 22 مواطنًا من عدة محافظات بالضفة الغربية، وصادرت قطعة سلاح من العيزرية شرق القدس.

وقال متحدث عسكري إسرائيلي، إن الجنود تعرّضوا لإلقاء قنبلة أنبوبية قرب حاجز الجلمة في جنين، دون وقوع إصابات.

وحسب مصادر محلية، فإن الاحتلال اعتقل ثمانية مواطنين من بلدة تقوع جنوب بيت لحم، وهم: يزن العمور، خليل أبو مفرح، زكي العمور، محمد العمور ونجله عاهد، فايز العمور، موسى العمور، وأمين علي جبرين.

كما جرى اعتقال كريم حاتم البرغوثي من دير غسانة في رام الله، وضياء ياسين جرارعة من عصيرة الشمالية بنابلس، وبلال طالب أبو بكر من يعبد جنوب جنين. وطالت الاعتقالات أيضًا الفتى أحمد اخليل ويوسف العلامي وأراد محمد عادي من بيت أمّر شمال الخليل.