صور : يديعوت: خطّ مياه جديد لغزة

القدس المحتلة / سما /

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، صباح اليوم الاثنين، أن شركة "ميكوروت" الإسرائيلية بدأت مدّ خط أنابيب مياه لصالح قطاع غزة، بقرب الخط القديم قبالة حدود وسط القطاع.

وأوضحت الصحيفة، أن الوحدات الهندسية بدأت بحفر القنوات الخاصة بأنابيب الخط الجديد، مشيرةً إلى أن تكلفة المشروع الجديد تصل إلى ملايين الشواكل وتنفذه شركة ميكوروت بالتعاون مع سلطة المياه الإسرائيلية، وبعد تجهيزه سيتم ضخ المياه من خلاله إلى القطاع.

ووفقًا للصحيفة، فإن هذا المشروع يتم بمبادرة إسرائيلية وبشكل مستقل وليس مرتبطًا بالتفاهمات التي تجري مع حركة حماس بوساطة أطراف مختلفة، وأن الهدف منه تحسين إمدادات المياه التي يتم نقلها لغزة.

وأشارت الصحيفة إلى أن قوات الجيش الإسرائيلي المتواجدة في مجمع مستوطنات أشكول تقوم بحماية العمال الذين يعملون في المشروع خشيةً من استهدافهم. مشيرةً إلى أن إسرائيل توفر 10 ملايين متر مكعب من المياه كل عام لغزة من خلال 3 خطوط مياه رئيسية موجودة على الحدود.